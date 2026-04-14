Reprise Festival Kinotayo : A Bad Summer, Star, Strasbourg
Reprise Festival Kinotayo : A Bad Summer, Star, Strasbourg vendredi 17 avril 2026.
Reprise Festival Kinotayo : A Bad Summer Vendredi 17 avril, 20h00 Star Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:15:00+02:00
Fin : 2026-04-17T20:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:15:00+02:00
Sasaki, travailleur social, découvre qu’un collègue abuse d’une bénéficiaire des aides sociales. Adaptation d’un roman à succès brillamment scénarisé par Kosuke Mukai, A Bad Summer est une comédie grinçante au climax intense et aux accents grotesques sur nos plus bas instincts dans une société où la lutte pour la survie s’avère impitoyable.
Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F635302/D1776448800/VO/ »}]
A Bad Summer Le Star A BAD SUMMER
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