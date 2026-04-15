Rencontre avec David Sala, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec David Sala Mercredi 29 avril, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:15:00+02:00

Fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

David Sala est de retour avec une adaptation du chef-d’œuvre de Mary Shelley : Frankenstein. Soutenu par un travail graphique inédit et vertigineux, le récit aborde de nombreuses thématiques chères à l’auteur, faisant de ce roman graphique probablement son livre le plus personnel et un des livres les plus attendus de l’année.

Qui est le monstre ? La créature abandonnée dont l’apparence inspire la terreur et le dégoût ? Ou la violence et le rejet qui donnent corps à l’abomination, attisant la vengeance et la folie meurtrière ? Dans les trous laissés par un texte littéraire composite et rapiécé, l’artiste a recousu sa propre histoire, enchâssant les souvenirs autour d’un nouveau symbole : ce manteau offert à la créature et confectionné par la bonté d’une innocence sacrifiée, victime de la cruauté des hommes. Le patchwork se tisse en expériences réversibles, métamorphose le désir de vivre et d’aimer en rage de détruire et en pulsion de mort. Ainsi étoffée, la créature se dresse à pied d’égalité avec son créateur. À l’aune de cette genèse de la monstruosité, David Sala a ressuscité Frankenstein pour écrire l’origine et la fin de l’humanité.

Venez découvrir Frankenstein de David Sala publié aux éditions Casterman autour d’une rencontre suivie d’une séance de dédicaces.

Photographie : © Chloé Vollmer-lo

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-david-sala-1986313159129 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus David Sala est de retour avec une adaptation du chef-d’œuvre de Mary Shelley : Frankenstein. Soutenu par un tr … Rencontre-Dédicace