Reprise Festival Kinotayo : Maru, Star, Strasbourg

Reprise Festival Kinotayo : Maru Mercredi 15 avril, 20h00 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:17:00+02:00

Fin : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T22:17:00+02:00

Sawada, jeune diplômé d’art sans succès, assiste un créateur renommé jusqu’à un accident qui le blesse au bras et lui coûte son emploi. Chez lui, il remarque une fourmi qui le conduit à tracer un cercle, bientôt obsédant et envahissant. Dans la lignée de The Square, Maru propose une satire subtile de l’art contemporain tout en questionnant le statut de l’artiste.

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F635300/D1776276000/VO/ »}]

Maru Le Star MARU