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Big Ukulele Syndicate – «The Party» La Confluence – Betton Betton

samedi 3 avril 2027 · La Confluence - Betton · Betton

Informations pratiques

Début
samedi 3 avril 2027
Fin
samedi 3 avril 2027
Lieu
La Confluence - Betton
Adresse
Place Charles de Gaulle, Betton, France
Ville
Betton

Big Ukulele Syndicate – «The Party» La Confluence – Betton Betton Samedi 3 avril 2027, 20h00

Les bleus de travail sont recyclés en tenue de dancing, ça brille, ça pétille, ça promet des surprises. Il semblerait bien que la fièvre du samedi soir ne soit pas si lointaine !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-03T20:00:00.000+02:00
Fin : 2027-04-03T22:40:00.000+02:00

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La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton


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