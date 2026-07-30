Informations pratiques

Big Ukulele Syndicate – «The Party» La Confluence – Betton Betton Samedi 3 avril 2027, 20h00

Les bleus de travail sont recyclés en tenue de dancing, ça brille, ça pétille, ça promet des surprises. Il semblerait bien que la fièvre du samedi soir ne soit pas si lointaine !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-04-03T20:00:00.000+02:00

Fin : 2027-04-03T22:40:00.000+02:00

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La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton



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