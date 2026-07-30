AGENDA · Betton
Big Ukulele Syndicate – «The Party» La Confluence – Betton Betton
samedi 3 avril 2027 · La Confluence - Betton · Betton
Informations pratiques
Big Ukulele Syndicate – «The Party» La Confluence – Betton Betton Samedi 3 avril 2027, 20h00
Les bleus de travail sont recyclés en tenue de dancing, ça brille, ça pétille, ça promet des surprises. Il semblerait bien que la fièvre du samedi soir ne soit pas si lointaine !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-03T20:00:00.000+02:00
Fin : 2027-04-03T22:40:00.000+02:00
1
La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Betton
- Cabaret du marché – Mas Ayà Place de la cale Betton 2 août 2026
- Cabaret du marché – Les Bavagonds Place de la cale Betton 9 août 2026
- Cabaret du marché – Fireflies Swing Orchestra Place de la cale Betton 23 août 2026
- Cabaret du marché – Genevieve Place de la cale Betton 30 août 2026
- Cabaret du marché – Genevieve, Place de la cale, Betton 30 août 2026