Bigflo et Oli | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand

Bigflo et Oli | Festival Europavox 2026

Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 124 – 124 – 44 EUR

Tarif réduit

Offre de lancement !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Les deux frères toulousains dévoileront leur nouvel album (cela fait 3 ans qu’on l’attend !) le dimanche 28 juin !

Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com

English :

The two brothers from Toulouse will unveil their new album (we?ve been waiting 3 years for it!) on Sunday June 28th!

L’événement Bigflo et Oli | Festival Europavox 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-01-23 par Clermont Auvergne Volcans