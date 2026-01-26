Bigflo et Oli | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand
Bigflo et Oli | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand dimanche 28 juin 2026.
Bigflo et Oli | Festival Europavox 2026
Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 124 – 124 – 44 EUR
Tarif réduit
Offre de lancement !
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Les deux frères toulousains dévoileront leur nouvel album (cela fait 3 ans qu’on l’attend !) le dimanche 28 juin !
Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com
English :
The two brothers from Toulouse will unveil their new album (we?ve been waiting 3 years for it!) on Sunday June 28th!
L’événement Bigflo et Oli | Festival Europavox 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-01-23 par Clermont Auvergne Volcans