BigFlo & Oli Antarès Arena Le Mans

BigFlo & Oli

Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20

2026-11-20

Retrouvez BigFlo & Oli à Antarès Arena Le Mans !!!

Bigflo & Oli annoncent Karma, leur 5e album, symbole d’un retour aux sources après plus de 10 ans de carrière rythmés par les succès et le travail acharné. Un projet rap pur, frontal et sincère, dans la lignée des freestyles percutants dévoilés tout au long de l’année 2025.

Karma sortira le 13 mars et est déjà disponible en précommande. Cet album ouvre un nouveau chapitre live une tournée événement dans toute la France, en Belgique, en Suisse. .

Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

See BigFlo & Oli at Antarès Arena Le Mans !!!

