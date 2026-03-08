BIGFLO & OLI ZENITH DE PAU Pau

BIGFLO & OLI

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Bigflo & Oli annoncent Karma, leur 5e album, symbole d’un retour aux sources après plus de 10 ans de carrière rythmés par les succès et le travail acharné. Un projet rap pur, frontal et sincère, dans la lignée des freestyles percutants dévoilés tout au long de l’année 2025.

Karma sortira le 13 mars et est déjà disponible en précommande. Cet album ouvre un nouveau chapitre live une tournée événement dans toute la France, en Belgique, en Suisse, dont deux concerts à l’Accor Arena de Paris. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

L’événement BIGFLO & OLI Pau a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Pau