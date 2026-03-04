Bigflo & Oli, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Bigflo & Oli Samedi 10 octobre, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

45 € à 77 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:00:00+02:00

Concert

Bigflo & Oli annoncent « Karma », leur 5e album, symbole d’un retour aux sources après plus de 10 ans de carrière rythmés par les succès et le travail acharné. Un projet rap pur, frontal et sincère, dans la lignée des freestyles percutants dévoilés tout au long de l’année 2025.

Cet album (sortie : 13 mars 2026) ouvre un nouveau chapitre live : une tournée événement.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/BIGFLO%20%26%20OLI-21802 »}]

Concert Zénith