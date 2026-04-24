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BIGFLO & OLI ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

BIGFLO & OLI ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

BIGFLO & OLI ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges samedi 3 octobre 2026.

Lieu : ZENITH LIMOGES METROPOLE

Adresse : 16, AVENUE JEAN MONNET

Ville : 87100 Limoges

Département : 87

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 20:00

BIGFLO & OLI Début : 2026-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH LIMOGES METROPOLE 16, AVENUE JEAN MONNET 87100 Limoges 87

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