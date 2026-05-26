Bigoudi fait son cirque rue du port Laruns

Laruns

Bigoudi fait son cirque

rue du port Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le clown Bigoudi invite les petits et les grands à participer à son spectacle interactif. Retrouvez Zoé, la balle coquine et participez aux jeux du cirque ! .

rue du port Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15

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English : Bigoudi fait son cirque

L’événement Bigoudi fait son cirque Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées