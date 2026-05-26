Bigoudi fait son cirque rue du port Laruns
Bigoudi fait son cirque rue du port Laruns jeudi 16 juillet 2026.
Laruns
Bigoudi fait son cirque
rue du port Halle Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Le clown Bigoudi invite les petits et les grands à participer à son spectacle interactif. Retrouvez Zoé, la balle coquine et participez aux jeux du cirque ! .
rue du port Halle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15
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English : Bigoudi fait son cirque
L’événement Bigoudi fait son cirque Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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