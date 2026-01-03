Bike and Run

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

2ère édition de cette course organisée sur la commune de Fort-Mahon-Plage par le triathlon club de Montreuil-sur-mer!

Trouve ton binôme et inscris-toi vite à cette course qui mêlent VTT et course à pied dans un cadre nature exceptionnel

Épreuve également accessible aux enfants à partir de 6ans.

Infos à venir…

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France bikeandrun.fortmahonplage@gmail.com

English :

the 2nd edition of this race organized by the Montreuil-sur-mer Triathlon Club in Fort-Mahon-Plage!

Find your partner and register now for this race combining mountain biking and running in an exceptional natural setting

The event is also open to children aged 6 and over.

More info to come…

L’événement Bike and Run Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2024-08-30 par OT DE FORT MAHON