Bike and Run Fort-Mahon-Plage
Bike and Run
Fort-Mahon-Plage Somme
2ère édition de cette course organisée sur la commune de Fort-Mahon-Plage par le triathlon club de Montreuil-sur-mer!
Trouve ton binôme et inscris-toi vite à cette course qui mêlent VTT et course à pied dans un cadre nature exceptionnel
Épreuve également accessible aux enfants à partir de 6ans.
Infos à venir…
Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France bikeandrun.fortmahonplage@gmail.com
English :
the 2nd edition of this race organized by the Montreuil-sur-mer Triathlon Club in Fort-Mahon-Plage!
Find your partner and register now for this race combining mountain biking and running in an exceptional natural setting
The event is also open to children aged 6 and over.
More info to come…
