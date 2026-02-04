BIKE AND RUN SACHÉ Saché
BIKE AND RUN SACHÉ Saché dimanche 29 mars 2026.
Rue Sainte-Anne Saché Indre-et-Loire
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
La commune de Saché accueillera le 29 mars 2026 une nouvelle édition du Bike & Run, un événement sportif accessible à tous, organisé dans un cadre naturel exceptionnel.
Bike & Run à Saché rendez-vous le 29 mars 2026 !
La commune de Saché accueillera le 29 mars 2026 une nouvelle édition du Bike & Run, un événement sportif accessible à tous, organisé dans un cadre naturel exceptionnel.
Le départ sera donné à l’étang du Maurux, pour des parcours adaptés à tous les niveaux
* XS 7,5 km départ à 9h30
* S 15 km départ à 9h50
* M 22,5 km départ à 10h10
En parallèle, une animation gratuite pour les enfants sera proposée afin de faire découvrir le plaisir du sport aux plus jeunes Départ entre 10h45 et 11h
* 6–9 ans 1 km
* 8–11 ans 2,6 km 12 .
Rue Sainte-Anne Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lpv37190@gmail.com
English :
Bike & Run in Saché: see you on March 29, 2026!
On March 29, 2026, the town of Saché will be hosting another Bike & Run, a sporting event open to all, in an exceptional natural setting.
