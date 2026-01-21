Bike and run Saché Saché
Bike and run Saché Saché dimanche 29 mars 2026.
Bike and run Saché
Etang de Maurux Saché Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29 12:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Course Bile and Run organisée par Les Pigeons Voyageurs
Le dimanche 29 mars à l’étang de Maurux
3 parcours à partir de 7,5 km Animation enfant gratuite
Dimanche 29 mars 2026
Départ à l’étang du Maurux, Saché
Organisé par Les Pigeons Voyageurs
3 parcours pour tous les niveaux (à partir de 12 ans)
22,5 km Briefing et départ à 9h30
15 km Briefing et départ à 9h50
7,5 km Briefing et départ à 10h10
Animation gratuite pour les enfants
6-9 ans 1 km Départ entre 10h45 et 11h
8-11 ans 2,6 km Départ entre 10h45 et 11h
(Retrait des dossards enfants le dimanche de 10h à 10h30 à l’étang du Maurux)
Tarif unique 12 € par personne à partir de 12 ans
Retrait des dossards
Samedi 28 mars 14h-17h, salle à côté de la mairie de Saché
Dimanche 29 mars 8h-9h, à l’étang du Maurux
Inscriptions en ligne ouvertes jusqu’au 23 mars 2026 -> https://www.protiming.fr/runnings/detail/7949 12 .
Etang de Maurux Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lpv37190@gmail.com
English :
Bile and Run race organized by Les Pigeons Voyageurs
Sunday March 29 at the Maurux pond
3 courses from 7.5 km Free children’s entertainment
