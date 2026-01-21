Bike and run Saché Saché

Bike and run Saché

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

2026-03-29

Course Bile and Run organisée par Les Pigeons Voyageurs

Le dimanche 29 mars à l’étang de Maurux

3 parcours à partir de 7,5 km Animation enfant gratuite

Dimanche 29 mars 2026

Départ à l’étang du Maurux, Saché

Organisé par Les Pigeons Voyageurs

3 parcours pour tous les niveaux (à partir de 12 ans)

22,5 km Briefing et départ à 9h30

15 km Briefing et départ à 9h50

7,5 km Briefing et départ à 10h10

Animation gratuite pour les enfants

6-9 ans 1 km Départ entre 10h45 et 11h

8-11 ans 2,6 km Départ entre 10h45 et 11h

(Retrait des dossards enfants le dimanche de 10h à 10h30 à l’étang du Maurux)

Tarif unique 12 € par personne à partir de 12 ans

Retrait des dossards

Samedi 28 mars 14h-17h, salle à côté de la mairie de Saché

Dimanche 29 mars 8h-9h, à l’étang du Maurux

Inscriptions en ligne ouvertes jusqu’au 23 mars 2026 -> https://www.protiming.fr/runnings/detail/7949 12 .

Etang de Maurux Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lpv37190@gmail.com

English :

Bile and Run race organized by Les Pigeons Voyageurs

Sunday March 29 at the Maurux pond

3 courses from 7.5 km Free children’s entertainment

