Bilduma orokorren bisita gidatua Kortsarioen kaia 37 Bayonne
Bilduma orokorren bisita gidatua Kortsarioen kaia 37 Bayonne dimanche 14 juin 2026.
Bayonne
Bilduma orokorren bisita gidatua
Kortsarioen kaia 37 Baionako Euskal Museoa Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 16:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Baionako Euskal mMuseoaren bilduma orokorren bisita gidatua Euskaraz. .
Kortsarioen kaia 37 Baionako Euskal Museoa Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr
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English : Bilduma orokorren bisita gidatua
L’événement Bilduma orokorren bisita gidatua Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne
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