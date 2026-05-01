Bilduma orokorren bisita gidatua Kortsarioen kaia 37 Bayonne

Bayonne

Bilduma orokorren bisita gidatua

Kortsarioen kaia 37 Baionako Euskal Museoa Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 16:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Baionako Euskal mMuseoaren bilduma orokorren bisita gidatua Euskaraz. .

Kortsarioen kaia 37 Baionako Euskal Museoa Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr

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English : Bilduma orokorren bisita gidatua

L’événement Bilduma orokorren bisita gidatua Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne