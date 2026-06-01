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Bilhères en fêtes Bilhères

Bilhères en fêtes Bilhères

Bilhères en fêtes Bilhères dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place du Fronton

Ville : 64260 Bilhères

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Bilhères

Bilhères en fêtes

Place du Fronton Bilhères Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fêtes de Bilhères du 19 au 21 juin
10h Messe.
11h Bal ossalois.
12h Apéro de la commune.
16h: Course des enfants.
15h-18h Jeux en bois.
17h Bal Trad avec Les Trademihbera.
Food truck et buvette de 13h à 18h.   .

Place du Fronton Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 92 

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English : Bilhères en fêtes

L’événement Bilhères en fêtes Bilhères a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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