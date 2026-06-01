Bilhères

Bilhères en fêtes

Place du Fronton Bilhères Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fêtes de Bilhères du 19 au 21 juin

10h Messe.

11h Bal ossalois.

12h Apéro de la commune.

16h: Course des enfants.

15h-18h Jeux en bois.

17h Bal Trad avec Les Trademihbera.

Food truck et buvette de 13h à 18h. .

Place du Fronton Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 92

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English : Bilhères en fêtes

L’événement Bilhères en fêtes Bilhères a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées