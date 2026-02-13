Billet couplé visite guidée + concert à Saint-Ouen Rouen

Billet couplé visite guidée + concert à Saint-Ouen

Devant l’abbatiale Saint-Ouen Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-04-12 15:30:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-26 2026-05-10 2026-05-24 2026-06-14 2026-06-28 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-09-06 2026-09-13

Partez à la découverte de l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen, à l’intérieur comme à l’extérieur, et terminez votre visite par un concert sur le majestueux Grand Orgue Cavaillé-Coll, pour une expérience sonore et historique inoubliable.

La visite guidée de l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen propose une immersion à l’intérieur comme à l’extérieur de l’un des plus grands chefs-d’œuvre du gothique rayonnant. Façade monumentale, volumes grandioses et lumière spectaculaire révèlent l’histoire, l’architecture et les trésors artistiques du monument, des vitraux médiévaux au célèbre Grand Orgue Cavaillé-Coll.

La visite met également en lumière les récents travaux de restauration de l’abbatiale et les savoir-faire mobilisés pour préserver ce joyau du patrimoine rouennais. L’expérience se prolonge par un concert sur le Grand Orgue Cavaillé-Coll, instrument monumental résonnant depuis 1890, offrant un moment musical exceptionnel tout en contribuant à sa sauvegarde. .

Devant l’abbatiale Saint-Ouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40

