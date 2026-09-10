Billie et Bonne Nuit, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Billie et Bonne Nuit Mercredi 14 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord

21 Euros / 14 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T20:00:00+02:00 – 2026-10-14T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T20:00:00+02:00 – 2026-10-14T23:00:00+02:00

Billie, 23 ans, mêle héritage anglais et sensibilité française. Billie est biberonnée à la musique, entre la dream pop des Cocteau Twins, le post-punk de Joy Division, l’audace du Velvet Underground, et bercée par les voix de France Gall ou Françoise Hardy… Entre voix claire et guitares saturées, on plonge dans un univers pop-rock organique, mélodique et électrique.

Deux enfants terribles de la pop électronique transforment l’angoisse contemporaine en transe collective. Entre electro brut, guitares crades et synthés saturés : Bonne Nuit, c’est la dernière danse avant la fin du monde, tous ensemble, les yeux ouverts et le cœur en feu.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Teintes rock et pop électro !

Sahteene Sednaoui