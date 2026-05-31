Lecture performance avec l’autrice Diaty Diallo, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Lecture performance avec l’autrice Diaty Diallo Samedi 29 août, 15h30 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T15:30:00+02:00 – 2026-08-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T15:30:00+02:00 – 2026-08-29T17:00:00+02:00

Diaty Diallo est une autrice et artiste dont le travail se situe à la croisée de la littérature et de la performance. Elle donne vie à ses textes en les lisant, les interprétant et les chantant sur scène.

Son premier roman, Deux secondes d’air qui brûle (Seuil, 2022), a rencontré un large succès et a marqué son entrée remarquée dans le paysage littéraire contemporain. En 2026, elle est accueillie en résidence à la Villa Médicis, poursuivant ainsi le développement de son œuvre.

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12484/lecture-performance-avec-l-autrice-diaty-diallo »}] [{« link »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/ORPHEE/frOr0946706506/deux-secondes-d-air-qui-brule-roman-diaty-diallo »}]

Une création originale pour le festival Les heures dorées 2026, musique à la bibliothèque

Diaty Diallo _ Villa Albertine _ 2024