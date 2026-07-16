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Atelier des tout petits, Jardin des plantes, Lille

dimanche 30 août 2026 · Jardin des plantes · Lille

Atelier des tout petits, Jardin des plantes, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Jardin des plantes
Adresse
296 rue du jardin des plantes, Lille
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit

Atelier des tout petits Dimanche 30 août, 10h00 Jardin des plantes Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T11:30:00+02:00

Qui vit sous les feuilles ?
Qui se cache dans les herbes ou derrière une pierre ?=
Bienvenue dans le monde secret des petites bêtes du jardin
Partez à la découverte du monde secret des petites bêtes du jardin.
Observez leur habitat, apprenez à les reconnaître et fabriquez un refuge pour les accueillir et les protéger.

Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Chez les petites bêtes

CJB

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