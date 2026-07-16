Atelier des tout petits, Jardin des plantes, Lille
dimanche 30 août 2026 · Jardin des plantes · Lille
Informations pratiques
Atelier des tout petits Dimanche 30 août, 10h00 Jardin des plantes Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-30T10:00:00+02:00 – 2026-08-30T11:30:00+02:00
Qui vit sous les feuilles ?
Qui se cache dans les herbes ou derrière une pierre ?=
Bienvenue dans le monde secret des petites bêtes du jardin
Partez à la découverte du monde secret des petites bêtes du jardin.
Observez leur habitat, apprenez à les reconnaître et fabriquez un refuge pour les accueillir et les protéger.
Jardin des plantes 296 rue du jardin des plantes, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026 »}]
Chez les petites bêtes
CJB
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