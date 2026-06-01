Bingo Drag Musical Avec Flor Rupaul’s Drag Race Café de Village du Paris Paris

BINGO DRAG MUSICAL — PRÉSENTÉ PAR QUETZAL

Jeudi 11 juin à partir de 21h30

Après le concert — Le Café du Village Paris

21 Rue Albert Bayet, 75013 Paris

Une soirée bingo pas comme les autres, avec performances drag, musique et notre Queen invitée venue d’Australie : Flor ✨

Des lots à gagner tout au long de la soirée : enveloppes surprises et autres cadeaux.

Grand prix : une Smart TV 32″

Participation : 10 euros + frais

Inclus :

• 1 consommation

• 2 rounds de bingo

Chaque round comprend 1 feuille de 3 grilles de bingo

(25 cases par grille).

Feuille supplémentaire : 5 euros

(en vente sur place)

Réservation conseillée

Bingo Drag Musical Avec flor Une soirée bingo pas comme les autres, avec performances drag, musique et notre Queen invitée venue d’Australie : Flor. Des lots à gagner tout au long de la soirée : enveloppes surprises et autres cadeaux. Grand prix : une Smart TV 32″

Le jeudi 11 juin 2026

de 21h30 à 00h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-11T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T21:30:00+02:00_2026-06-11T00:00:00+02:00

Café de Village du Paris 21, rue Albert Bayet 750013 Paris

https://shotgun.live/fr/events/drag-invasion-pride-edition-bingo-2 +33752259273 draginvasionparis@gmail.com



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