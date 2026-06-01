Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bingo Drag Musical Avec Flor Rupaul’s Drag Race Café de Village du Paris Paris

Bingo Drag Musical Avec Flor Rupaul’s Drag Race Café de Village du Paris Paris

Bingo Drag Musical Avec Flor Rupaul’s Drag Race Café de Village du Paris Paris vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Café de Village du Paris

Adresse : 21, rue Albert Bayet

Ville : 750013 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : <p>De 10 à 15 euros.</p>

BINGO DRAG MUSICAL — PRÉSENTÉ PAR QUETZAL

Jeudi 11 juin à partir de 21h30
Après le concert — Le Café du Village Paris
21 Rue Albert Bayet, 75013 Paris

Une soirée bingo pas comme les autres, avec performances drag, musique et notre Queen invitée venue d’Australie : Flor

Des lots à gagner tout au long de la soirée : enveloppes surprises et autres cadeaux.

Grand prix : une Smart TV 32″

Participation : 10 euros + frais
Inclus :
• 1 consommation
• 2 rounds de bingo

Chaque round comprend 1 feuille de 3 grilles de bingo
(25 cases par grille).

Feuille supplémentaire : 5 euros
(en vente sur place)

Réservation conseillée

Bingo Drag Musical Avec flor Une soirée bingo pas comme les autres, avec performances drag, musique et notre Queen invitée venue d’Australie : Flor. Des lots à gagner tout au long de la soirée : enveloppes surprises et autres cadeaux. Grand prix : une Smart TV 32″
Le jeudi 11 juin 2026
de 21h30 à 00h00
payant

De 10 à 15 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-11T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-11T21:30:00+02:00_2026-06-11T00:00:00+02:00

Café de Village du Paris 21, rue Albert Bayet  750013 Paris
https://shotgun.live/fr/events/drag-invasion-pride-edition-bingo-2 +33752259273 draginvasionparis@gmail.com


Afficher la carte du lieu Café de Village du Paris et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)