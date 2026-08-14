Bingo Musical Haguenau
vendredi 14 août 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Bingo Musical
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 19:45:00
fin : 2026-08-14 22:45:00
Date(s) :
2026-08-14
Préparez vos oreilles, votre mauvaise foi et vos meilleurs souvenirs musicaux… On lance notre Bingo Musical pour la Fête du 15 Août !
BINGO Musical pour le 15 Août !
Préparez vos oreilles, votre mauvaise foi et vos meilleurs souvenirs musicaux…
On lance notre Bingo Musical pour la Fête du 15 Août !
Le principe est simple
on vous donne une grille, on lance des extraits de chansons, et si vous reconnaissez le titre, vous cochez la case correspondante.
Une ligne ? Bingo.
Deux lignes ? Encore mieux.
Carton plein ? Là, ça devient sérieux.
Au programme des tubes cultes, des chansons honteuses qu’on connaît tous par cœur, des refrains impossibles à ne pas chanter et quelques pièges pour départager les vrais experts.
Venez en équipe, entre amis, en famille ou avec vos collègues pas besoin d’être incollable, il suffit d’avoir envie de jouer, chanter et passer une bonne soirée.
Des lots à gagner
Des moments de chant assumés
Une ambiance 100 % La Mauvaise Joueuse
Et bien sûr, de quoi boire et se restaurer sur place
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !
PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
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English :
Get your ears, your skepticism, and your best musical memories ready! We’re kicking off our Music Bingo for the August 15th Festival!
L’événement Bingo Musical Haguenau a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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