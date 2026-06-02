Bingo Musical Place de la Mairie Rennes Samedi 8 août, 19h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Avec Anne-Marie Kondom et Éva Porée]

### En collaboration avec la ferme de Quincé

Anne-Marie Kondom et Éva Porée, personnalités drag rennaises, vous proposent un nouveau concept de bingo musical déjanté. Musique, hasard et humour seront au rendez-vous.

—

La ferme de Quincé est un projet collectif où s’entremêlent une ferme maraichère bio, un lieu de fête et un espace de lien social et de vie pour le quartier. Un terrain de jeu adapté intergénérationnel pour boire et manger de bons produits locaux, danser devant des concerts, participer à des karaokés déjantés, ou encore construire des projets entre voisins et voisines.

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-08T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-08T20:00:00.000+02:00

1



Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

