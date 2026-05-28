Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales Treignac
Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales Treignac jeudi 24 septembre 2026.
Treignac
Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales
Treignac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24 19:00:00
Date(s) :
2026-09-24
A l’occasion du marché de Treignac, participez au Bingo des viandes et apprenez à différencier les viandes.
Informations au 06 66 90 54 82.
Offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. .
Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82
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English : Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales
L’événement Bingo-pasto: à la découverte des viandes pastorales Treignac a été mis à jour le 2026-05-25 par PNR Millevaches en Limousin
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