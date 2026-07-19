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AGENDA · Armeau

Biodanza Village vacances Cap France La Vallée de l’Yonne Armeau

vendredi 24 juillet 2026 · Village vacances Cap France La Vallée de l'Yonne · Armeau

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Village vacances Cap France La Vallée de l'Yonne
Adresse
1 Rue de l'Orme
Ville
89500 Armeau
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Armeau

Biodanza

Village vacances Cap France La Vallée de l’Yonne 1 Rue de l’Orme Armeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31

La Biodanza s’adresse aux hommes, aux femmes, jeunes et moins jeunes. Aucune capacité ni connaissance particulière n’est requise pour participer à une séance. Elle favorise la création de liens affectifs, permet de développer son enthousiasme et le plaisir de bouger, de vivre le moment présent. À travers le mouvement, la musique et le groupe, elle permet à chacun de renouer avec l’élan de vie, le bien-être et la joie.   .

Village vacances Cap France La Vallée de l’Yonne 1 Rue de l’Orme Armeau 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 93 60 92 

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English : Biodanza

L’événement Biodanza Armeau a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Sens et Sénonais

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