Biodanza Village vacances Cap France La Vallée de l’Yonne Armeau
vendredi 24 juillet 2026 · Village vacances Cap France La Vallée de l'Yonne · Armeau
Informations pratiques
Armeau
Biodanza
Village vacances Cap France La Vallée de l’Yonne 1 Rue de l’Orme Armeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31
La Biodanza s’adresse aux hommes, aux femmes, jeunes et moins jeunes. Aucune capacité ni connaissance particulière n’est requise pour participer à une séance. Elle favorise la création de liens affectifs, permet de développer son enthousiasme et le plaisir de bouger, de vivre le moment présent. À travers le mouvement, la musique et le groupe, elle permet à chacun de renouer avec l’élan de vie, le bien-être et la joie. .
Village vacances Cap France La Vallée de l’Yonne 1 Rue de l’Orme Armeau 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 93 60 92
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English : Biodanza
L’événement Biodanza Armeau a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Sens et Sénonais