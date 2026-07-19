Biodanza Village vacances Cap France La Vallée de l’Yonne Armeau

Informations pratiques

Armeau

Biodanza

Village vacances Cap France La Vallée de l’Yonne 1 Rue de l’Orme Armeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31

La Biodanza s’adresse aux hommes, aux femmes, jeunes et moins jeunes. Aucune capacité ni connaissance particulière n’est requise pour participer à une séance. Elle favorise la création de liens affectifs, permet de développer son enthousiasme et le plaisir de bouger, de vivre le moment présent. À travers le mouvement, la musique et le groupe, elle permet à chacun de renouer avec l’élan de vie, le bien-être et la joie. .

Village vacances Cap France La Vallée de l’Yonne 1 Rue de l’Orme Armeau 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 93 60 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Biodanza

L’événement Biodanza Armeau a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Sens et Sénonais