Biodivélo, Pau, Pau

Biodivélo Dimanche 19 avril, 10h00 Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T10:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Dimanche 19 avril, en partenariat avec le CEN (conservatoire des espaces naturels), nous partirons à la découverte de la biodiversité vers le lac d’Abos. Départ de Pau vers 10h, pour une balade conviviale et enrichissante qui s’étendra sur l’après-midi (prévoir un pique-nique). Il faut s’inscrire auprès du CEN par mail (voir contact d’inscription), le lieu précis du départ vous sera communiqué.

Pau 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « k.lefalher@cen-na.org »}]

Une balade en vélo pour aller observer la biodiversité