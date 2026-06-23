Biodivers’été 2026 au Parc des Oblates Parc des Oblates Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 –

Gratuit : oui Tout public

???? Le Parc des Oblates saura séduire les amateurs de nature. Derrière de hauts murs de granit, le visiteur découvre des prairies de pâturage, des vergers et des allées de cèdres et de pins parasols centenaires. L’allée des pins, aussi appelée « allée des soupirs », est tracée au cœur du Sillon de Bretagne, une faille granitique du Massif armoricain qui s’achève à Nantes. Programme détaillé???? À partir du 21 juillet Exposition : Sous terre, la vie du solTous les mercredis de 10h à 18h | Visite libreUn laboratoire itinérant tout l’été : le LaboraterreTous les mercredis de 10h à 18h | Visite libre ???? Mercredi 22 juillet Les oiseaux du Parc des OblatesAnimation organisée par la Ligue de Protection des OiseauxDe 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97 Un hérisson, une taupe…Animation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes2 sessions : 10h à 10h45 / 11h à 11h45 | Animation sur inscription | 12 personnes par session | De 3 à 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Inventaire participatif de limaces et d’escargotsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h à 12h | Animation en continu Le monde des champignonsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Connaissez-vous les arbres et la terre ?Animation organisée par RepousseDe 14h30 à 17h30 | Jeu en continu Ce que les plantes nous disent du solAnimation organisée par Lierre Mauve SureauDe 15h à 17h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Dès 10 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Les mystères dans l’allée des soupirsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de Nantes | De 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 ???? Mercredi 29 juillet Inventaire participatif de limaces et d’escargotsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h à 12h | Animation en continu La gestion des déchets vertsAnimation organisée par CompostriDe 10h à 12h30 | Animation sur inscription | 12 personnes Wood Wild Web et le monde des champignonsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 La fresque des sols vivantsAnimation organisée par Ecos2 sessions : 14h à 15h30 / 16h à 17h30 | Atelier sur inscription | 10 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Petites bêtes, grands pouvoirsAnimation organisée par Bretagne VivanteDe 14h30 à 16h30 | Animation sur inscription | 15 personnes | Dès 6 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Du Land Art aux racinesAnimation organisée par RepousseDe 14h30 à 17h30 | Animation Sol et « coups de pousse » à la natureAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 ???? Mercredi 5 août Inventaire participatif de limaces et d’escargotsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h à 12h | Animation en continu La gestion des déchets vertsAnimation organisée par CompostriDe 10h à 12h30 | Animation sur inscription | 12 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Les insectes terricolesAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Les petites bêtes du solAnimation organisée par EcosDe 14h à 16h | Atelier sur inscription | 15 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 La filtration de l’eauAnimation organisée par Terra Herba2 sessions : 15h à 16h / 16h à 17h | Atelier sur inscription | 14 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Retour aux racinesAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes ???? Mercredi 12 août Les oiseaux du Parc des OblatesAnimation organisée par la Ligue de Protection des OiseauxDe 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97 À l’origine des paysagesAnimation organisée par Le ChronographeDe 10h à 12h | Animation en continu Inventaire participatif de limaces et d’escargotsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h à 12h | Animation en continu Les animaux dans les galeriesAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Portillons ouverts !Animation organisée par l’Association Les potagers des OblatesDe 12h à 14h | Visite libre La vie au ras du solAnimation organisée par À portée de voix2 sessions : 14h à 15h15 / 16h à 17h15 | Atelier sur inscription | 30 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Les natures du solAnimation organisée par le Muséum d’Histoire Naturelle de NantesDe 14h30 à 16h | Atelier sur inscription | 12 personnes par session | Dès 7 ans | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Semis et bombes à grainesAnimation organisée par Terra Herba2 sessions : 15h à 16h / 16h à 17h | Atelier sur inscription | 14 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 L’impact de l’homme sur la vie du solAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | Limite de 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 ???? Mercredi 19 août Oiseaux et sols aux OblatesAnimation organisée par la Ligue de Protection des OiseauxDe 10h à 12h | Visite guidée sur inscription | 15 personnes | Réservation : LPO Loire-Atlantique, 02 51 82 02 97 Inventaire participatif de limaces et d’escargotsAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h à 12h | Animation en continu Les géants du solAnimation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 10h30 à 11h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Explorations vertes et mûresAnimation organisée par le Professeur TaupeDe 14h à 17h30 | Animation en continu La vie au ras du sol2 sessions : 14h à 15h15 / 16h à 17h15 | Atelier sur inscription | 30 personnes par session | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026 Dispositif Pik’Tro – Focus sur le moustique tigreAnimation organisée par Les Petits DébrouillardsDe 15h à 16h30 | Animation en continu Là où chantent les crapauds !Animation organisée par une animatrice nature de la Ville de NantesDe 16h30 à 17h30 | Visite guidée sur inscription | 20 personnes | Réservation : 06 64 10 58 24 ou https://my.weezevent.com/biodiversete-2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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