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Les animaux dans les galeries Parc des Oblates Nantes

mercredi 12 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes

Les animaux dans les galeries Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-12 10:30 – 11:30
Gratuit : non Sur inscription Tout public 

Partez à la découverte des galeries souterraines. Adaptée à l’obscurité, une multitude d’animaux discrets cohabite et développe des sens pour se déplacer, communiquer et survivre dans ce monde caché sous vos pieds. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026


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