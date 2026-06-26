Biodivers’été 2026 Parcs et jardins Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Biodivers’été 2026 : tous ambassadeurs de la biodiversité urbaine ???? Biodivers’été est un programme d’animations dédié à la découverte et à la sensibilisation à la biodiversité urbaine. Lancé en 2025 au Parc du Grand Blottereau dans le cadre de la préfiguration de l’Ambassade de la Biodiversité Urbaine, il revient en 2026 avec une deuxième édition consacrée au thème de la terre.???? De parc en parc, tout au long de l’été, Biodivers’été invite les Nantaises et les Nantais à partir à la rencontre d’un monde souvent méconnu : celui qui se cache sous nos pieds. Les sols abritent en effet une biodiversité exceptionnelle : micro-organismes, champignons, insectes, vers de terre et bien d’autres espèces y jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Ils contribuent notamment à la fertilité des sols, à la filtration de l’eau, au stockage du carbone et au maintien de nombreux équilibres naturels. On estime aujourd’hui qu’environ 25 % des espèces vivantes terrestres vivent dans les sols, témoignant de leur incroyable richesse mais aussi de leur fragilité. ???? En milieu urbain, ces espaces sont particulièrement exposés. Souvent recouverts, compactés ou artificialisés, les sols urbains perdent progressivement leur capacité à accueillir le vivant et à remplir leurs fonctions naturelles. Cette dégradation contribue notamment à l’aggravation des îlots de chaleur urbains et à l’augmentation du ruissellement des eaux de pluie. À l’inverse, préserver et restaurer des sols vivants constitue un levier majeur pour construire des villes plus résilientes, plus agréables à vivre et plus favorables à la biodiversité. ???? À Nantes, ces enjeux se traduisent par des actions concrètes, notamment à travers le Plan Pleine Terre, qui vise à transformer des espaces minéralisés en surfaces perméables et végétalisées. Plusieurs hectares ont déjà été débitumés afin de redonner toute leur place à la nature en ville. ???? Avec Biodivers’été, la Ville de Nantes propose à chacun de découvrir cette biodiversité souvent invisible grâce à des animations, des observations, des ateliers et des rencontres accessibles à tous. Une invitation à mieux comprendre les liens étroits qui unissent les habitants à leur environnement et à agir, à leur échelle, pour sa préservation. Ensemble, devenons ambassadeurs de la biodiversité urbaine ! Rendez-vous tout l’été dans les parcs nantais :???? Du 21 juin au 20 juillet au Parc Potager de la CrapaudineLes activités du 24 juin sont annulées en raison de l’alerte canicule.???? Du 21 juillet au 20 août au Parc des Oblates???? Du 21 août au 20 septembre au Parc du Grand Blottereau

Parcs et jardins Nantes 44000

06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026



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