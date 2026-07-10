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Dispositif Pik’Tro – Focus sur le moustique tigre Parc des Oblates Nantes

mercredi 19 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes

Dispositif Pik’Tro – Focus sur le moustique tigre Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 15:00 – 16:30
Gratuit : oui  Tout public 

Connaissez-vous les particularités du moustique tigre ? Avec l’association Les Petits Débrouillards, découvrez son mode de vie au travers d’activités ludiques pour mieux lutter contre lui et l’éloigner de nos maisons. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates


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