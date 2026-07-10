Dispositif Pik’Tro – Focus sur le moustique tigre Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

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Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates



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