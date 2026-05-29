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Biodivers’été : ?? l’origine des paysages, atelier archéo-botanique Parc du Grand Blottereau Nantes

Biodivers’été : ?? l’origine des paysages, atelier archéo-botanique Parc du Grand Blottereau Nantes

Biodivers’été : ?? l’origine des paysages, atelier archéo-botanique Parc du Grand Blottereau Nantes mercredi 26 août 2026.

Lieu : Parc du Grand Blottereau

Adresse : Boulevard Auguste Péneau

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 10:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, En famille, Adulte, Etudiant 

Le Chronographe vous propose de découvrir de manière ludique les différents métiers de l’archéologie et en particulier l’archéo-botanique. Il s’agit de l’étude des restes végétaux : les pollens, les graines et le bois. Ces éléments permettent de mieux comprendre les paysages passés, dans lesquels les humains ont évolué.Sans réservation (atelier en continu sur la matinée).

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau


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