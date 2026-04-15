Plouarzel

Biodiversité au bout du monde

Plage de Corsen Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Découvrez la biodiversité au bout du monde !

À la pointe de Corsen, dans le Finistère, un spectacle naturel unique vous attend.

Plongez dans un monde fascinant où chaque détail raconte une histoire

Plantes halophiles et comestibles apprenez à reconnaître ces trésors du littoral.

Oiseaux marins et passereaux du crave à bec rouge au Fou de Bassan majestueux, laissez-vous émerveiller.

Dauphins et phoques ouvrez l’œil, la faune marine n’est jamais bien loin.

Insectes méconnus découvrez un univers miniature, vibrant d’activité.

Accompagné(e) par un guide passionné, partez à la rencontre de cette biodiversité exceptionnelle.

Laissez la nature vous surprendre et repartez avec un nouveau regard sur le vivant.

Réservez votre place et vivez une expérience inoubliable !

La nature n’attend que vous ! .

Plage de Corsen Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 99 41 39 25

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English : Biodiversité au bout du monde

L’événement Biodiversité au bout du monde Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE