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Biodiversité au bout du monde Plouarzel

Biodiversité au bout du monde Plouarzel mardi 7 juillet 2026.

Adresse : Plage de Corsen

Ville : 29810 Plouarzel

Département : Finistère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Plouarzel

Biodiversité au bout du monde

Plage de Corsen Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Découvrez la biodiversité au bout du monde !

À la pointe de Corsen, dans le Finistère, un spectacle naturel unique vous attend.
Plongez dans un monde fascinant où chaque détail raconte une histoire

Plantes halophiles et comestibles apprenez à reconnaître ces trésors du littoral.
Oiseaux marins et passereaux du crave à bec rouge au Fou de Bassan majestueux, laissez-vous émerveiller.
Dauphins et phoques ouvrez l’œil, la faune marine n’est jamais bien loin.
Insectes méconnus découvrez un univers miniature, vibrant d’activité.

Accompagné(e) par un guide passionné, partez à la rencontre de cette biodiversité exceptionnelle.
Laissez la nature vous surprendre et repartez avec un nouveau regard sur le vivant.

Réservez votre place et vivez une expérience inoubliable !
La nature n’attend que vous !   .

Plage de Corsen Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 99 41 39 25 

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English : Biodiversité au bout du monde

L’événement Biodiversité au bout du monde Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE

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