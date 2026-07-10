Biodiversité au Refuge LPO du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:00 – 16:00

Gratuit : non Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Vous avez des questions sur la mise en place d’un Refuge LPO ? Vous souhaitez apprendre des gestes concrets pour l’accueil de la nature chez vous ? Cette séance est faite pour vous ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 02 51 82 02 97



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