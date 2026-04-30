Biodiversité montagnarde endémisme pyrénéen et compagnie Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Biodiversité montagnarde endémisme pyrénéen et compagnie

Rendez-vous communiqué à l’inscription LESPONNE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 08:00:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Traversez les étages montagnard, subalpin et alpin tout en explorant la faune et la flore locales et endémiques, dont le rare Lézard de Bonnal. Appréhendez l’impact du changement climatique sur cette biodiversité unique.

Bonne condition physique. Marcheur expérimenté. 900 m de dénivelé.

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Rendez-vous communiqué à l’inscription LESPONNE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

Cross the montane, subalpine and alpine levels as you explore local and endemic flora and fauna, including the rare Bonnal lizard. Learn about the impact of climate change on this unique biodiversity.

Good physical condition. Experienced walker. 900 m ascent.

L’événement Biodiversité montagnarde endémisme pyrénéen et compagnie Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65