Biographies Odyssée Orvault
Biographies Odyssée Orvault dimanche 11 octobre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-11 17:00 – 18:00
Gratuit : non De 8 € à 14 € L’OdysséeDurée : 1hDès 6 ansPlacement non numérotéTarifs : TP : 14€ / TPR : 11€ / TA : 11€ / TR : 8€ / TM : 2€Réservations : https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.frContact : billetterie@mairie-orvault.fr ou 02 51 78 37 47 Tout public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
À quoi pense cette artiste, déterminée à ne rien laisser tomber ? La tension de l’instant, la peur de l’erreur, la joie qui afflue quand tout s’aligne… Au rythme des balles qui fusent, ricochent sur les genoux et les cuisses, les pensées se télescopent. Il est question du quotidien, de la liste des courses, d’une vie d’artiste, du temps qui passe, des choses précieuses à ne pas oublier.Entre jonglage et poésie urbaine, les deux complices tissent un échange captivant, intime et percutant.
Odyssée Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 37 47 https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/agenda/130-Biographies?session=130
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