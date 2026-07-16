Biographies, Quai des Arts, Pornichet

Informations pratiques

Biographies Mercredi 7 avril 2027, 20h00 Quai des Arts Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-07T20:00:00+02:00 – 2027-04-07T21:00:00+02:00

Fin : 2027-04-07T20:00:00+02:00 – 2027-04-07T21:00:00+02:00

La jongleuse et ses balles, le rappeur et ses slams : elle lance et suit le flot des mots, il dit et suit le flow de sa danse. De la description à la divagation, les deux artistes mènent un dialogue ciselé sur le temps qui passe, et c’est joyeux !

Au centre, la jongleuse enchaîne les figures tandis que le rappeur, assis et micro en main, donne voix à ce qui la traverse. Balle sur la tempe, au creux de la jambe, puis lancée par-dessus l’épaule : tantôt les mots font écho, tantôt ils prennent le chemin de pensées plus intimes… Le texte circule comme une mémoire vive appelée à durer quand les corps et le spectacle lui-même sont appelés à changer. Au milieu des punchlines et du métronome, c’est la vie intense d’une femme de cirque qui se raconte. La compagnie Ea Eo poursuit son travail sur le jonglage comme langage, un langage capable de faire entendre ce qu’on ne dit pas.

Quai des Arts 2 avenue Camille Flammarion, Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://mixt.fr/biographies-07042027-1800 »}]

Cie Ea Eo