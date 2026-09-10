Biotopia, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Biotopia Dimanche 18 octobre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:35:00+02:00

Fin : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:35:00+02:00

Dimanche 18 octobre

Biotopia par la Compagnie OUÏ, Élise Bonifas

15h – BALADE SONORE

Balade autour de la médiathèque menée par une artiste sonore et une animatrice nature, pour une écoute active de l’environnement immédiat via différents micros spécialisés.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Durée : 40 min – Sur inscription

16h – CONCERT

Balade suivie d’un concert de musique mixte live mêlant objets sonores, électronique live, flûte, voix et violon. Ce concert, pensé comme une « sieste musicale » poétique, invite le public à une immersion sonore au cœur d’un parc urbain pour amener une nouvelle écoute sur notre environnement quotidien et transformer notre relation banale à la nature citadine en une aventure sensorielle collective.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Durée : 35 min – À partir de 5 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/balade-sonore-1784641813 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/balade-sonore-1784641813 »}]

Biotopia par la Compagnie OUÏ, Élise Bonifas – EXplorations