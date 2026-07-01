Bistrot Photo / La Traversée Photographique, Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique, Niort

Informations pratiques

Bistrot Photo / La Traversée Photographique Samedi 10 avril 2027, 20h00 Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique Deux-Sèvres

200 places assises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T20:00:00+02:00 – 2027-04-10T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-10T20:00:00+02:00 – 2027-04-10T21:30:00+02:00

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

Une proposition de médiation conviviale qui investit les bars et bistrots de proximité. Une occasion idéale de se rencontrer, de partager des histoires, de réinvestir des lieux de vie, de partage, de proximité, essentiels dans les territoires.

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La photo se met en scène

Dans le cadre des Rencontres de la jeune photographie internationale 2027 à Niort, un bistrot éphémère prendra vie au Le Moulin du Roc, scène nationale, le samedi 10 avril 2027.

Photographes, historien·nes, commissaires d’exposition et autres personnalités du monde de la photographie dialogueront en direct avec des comédien·nes professionnel·les d’une troupe de théâtre niortaise, spécialiste de l’improvisation et du jeu autour du vrai et du faux. Installée dans le décor reconstitué d’un bistrot, vous êtes invités à une rencontre originale, une revisitation décalée, vivante et humoristique de l’histoire de la photographie, accompagnée de projections d’images.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Villa Pérochon, Centre d’art contemporain photographique 64 rue Paul François Proust, 79000 Niort, France Niort 79000 Bellune Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549245818 http://www.cacp-villaperochon.com

La photo sans rendez-vous au coin de la rue

Photographie réalisée dans le cadre du projet » et toi, comment tu manges ? » développé par Diaphane et la photographe Valentine Vermeil, l’écrivaine Marion Messina avec un groupe intergénérationnel. Entre les images 2022-2023.