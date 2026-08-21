BIZ-café – Réseautage – Ichibani Rolle, Ichibani Sàrl, Rolle
vendredi 11 septembre 2026 · Ichibani Sàrl · Rolle
Informations pratiques
BIZ-café – Réseautage – Ichibani Rolle Vendredi 11 septembre, 09h00 Ichibani Sàrl District de Nyon
prix par personne — Prix par personne CHF 35
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T11:30:00+02:00
Il met l’accent sur les réseaux basés sur des valeurs communes comme la sincérité, l’ouverture et la bienveillance, ce qui favorise un soutien moral, surtout utile pour les entrepreneurs et les indépendants.
Ces réseaux permettent aussi des échanges inspirants et innovants. Le BIZ-café de septembre 2026, organisé sous forme de petit-déjeuner, offre une occasion unique de créer des synergies d’affaires dans un esprit entrepreneurial.
Ichibani Sàrl Z.A. La pièce Rolle 1180 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1vp9tNoTOdigF94cJqfNrmcsHeYNHbqzU36HEtBbYxU4/edit »}, {« type »: « link », « value »: « https://ichibani.com/biz-connect-votre-reseautage-professionnel-a-rolle/ »}, {« type »: « email », « value »: « reception@ichibani.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +41218050505 »}]
Le BIZ-café est un événement de réseautage idéal pour élargir son cercle professionnel et développer sa carrière.
Réception Ichibani
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