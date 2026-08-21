Théâtre – Blaise Bersinger – Casino théâtre, Casino-Théâtre, Rolle
mercredi 9 septembre 2026 · Casino-Théâtre · Rolle
Informations pratiques
Théâtre – Blaise Bersinger – Casino théâtre 9 et 10 septembre Casino-Théâtre District de Nyon
Prix par personne — Plein tarif CHF 34, Tarif réduit (AVS,AI,chômage) CHF 28, Tarif mini (étudiant,enfant) CHF 15
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T21:30:00+02:00
Oscillant entre le stand-up, le concert et un AVC, son one-man-show vous emmène dans un voyage passablement bête et totalement rassurant pour le transit. Une plongée dans l’absurde, ponctuée par la sagesse de son oncle fictif, deux ans après son ablation du cerveau : « aaha è gah ».
Est-ce qu’avoir l’abonnement général CFF 1ère classe, c’est réussir sa vie ? Qu’avaient fumé les gens qui ont dessiné le drapeau de l’Île de Man ? Avez-vous déjà goûté au tiramisù de Didier ? Comment appelle-t-on les séparateurs triangulaires sur les tapis roulants des caisses de supermarchés ? Doit-on mettre nos crottes de nez au compost ? Est-on viril même si on n’arrive pas à soulever une grosse valise ? Qui aime réellement les feux d’artifices ? Peut-on prénommer son enfant Ragusa ?
Casino-Théâtre Rue du Port 15 Rolle 1180 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-rolle.ch/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@theatre-rolle.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41218251240 »}]
Dans Tchoutchou.mp3, l’humoriste lausannois Blaise Bersinger explore les grandes questions existentielles que tout le monde se pose en secret (ou pas).
©Nyon Région Tourisme
À voir aussi à Rolle (District de Nyon)
- Meeting Cox & Dérivés, Château de Rolle, Rolle 28 août 2026
- Michael Jackson Tribute Live Experience, Rosey Concert Hall – Institut le Rosey, Rolle 4 septembre 2026
- BIZ-café – Réseautage – Ichibani Rolle, Ichibani Sàrl, Rolle 11 septembre 2026
- Concert – Choeur de la Bergerie – Temple de Rolle, Temple de Rolle, Rolle 13 septembre 2026
- Théâtre et marionnettes – Juste Irena – Casino théâtre, Casino-Théâtre, Rolle 17 septembre 2026