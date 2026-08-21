Théâtre – Blaise Bersinger – Casino théâtre, Casino-Théâtre, Rolle

Informations pratiques

Théâtre – Blaise Bersinger – Casino théâtre 9 et 10 septembre Casino-Théâtre District de Nyon

Prix par personne — Plein tarif CHF 34, Tarif réduit (AVS,AI,chômage) CHF 28, Tarif mini (étudiant,enfant) CHF 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T20:00:00+02:00 – 2026-09-10T21:30:00+02:00

Oscillant entre le stand-up, le concert et un AVC, son one-man-show vous emmène dans un voyage passablement bête et totalement rassurant pour le transit. Une plongée dans l’absurde, ponctuée par la sagesse de son oncle fictif, deux ans après son ablation du cerveau : « aaha è gah ».

Est-ce qu’avoir l’abonnement général CFF 1ère classe, c’est réussir sa vie ? Qu’avaient fumé les gens qui ont dessiné le drapeau de l’Île de Man ? Avez-vous déjà goûté au tiramisù de Didier ? Comment appelle-t-on les séparateurs triangulaires sur les tapis roulants des caisses de supermarchés ? Doit-on mettre nos crottes de nez au compost ? Est-on viril même si on n’arrive pas à soulever une grosse valise ? Qui aime réellement les feux d’artifices ? Peut-on prénommer son enfant Ragusa ?

Casino-Théâtre Rue du Port 15 Rolle 1180 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-rolle.ch/ »}, {« type »: « email », « value »: « info@theatre-rolle.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41218251240 »}]

Dans Tchoutchou.mp3, l’humoriste lausannois Blaise Bersinger explore les grandes questions existentielles que tout le monde se pose en secret (ou pas).

©Nyon Région Tourisme