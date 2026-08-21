Concert – Choeur de la Bergerie – Temple de Rolle, Temple de Rolle, Rolle

Informations pratiques

Concert – Choeur de la Bergerie – Temple de Rolle Dimanche 13 septembre, 17h00 Temple de Rolle District de Nyon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

pas d’information

Temple de Rolle Rue du Temple Rolle 1180 District de Nyon Vaud

Le Temple de Rolle accueille le Choeur de la Bergerie lors d’un concert.

Office du Tourisme de Rolle