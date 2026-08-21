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AGENDA · Rolle

Concert – Choeur de la Bergerie – Temple de Rolle, Temple de Rolle, Rolle

dimanche 13 septembre 2026 · Temple de Rolle · Rolle

Concert – Choeur de la Bergerie – Temple de Rolle, Temple de Rolle, Rolle

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Temple de Rolle
Adresse
Rue du Temple
Ville
1180 Rolle
Département
District de Nyon
Tarif
Gratuit

Concert – Choeur de la Bergerie – Temple de Rolle Dimanche 13 septembre, 17h00 Temple de Rolle District de Nyon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

pas d’information

Temple de Rolle Rue du Temple Rolle 1180 District de Nyon Vaud
Le Temple de Rolle accueille le Choeur de la Bergerie lors d’un concert.

Office du Tourisme de Rolle

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