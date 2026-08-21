AGENDA · Rolle
Concert – Choeur de la Bergerie – Temple de Rolle, Temple de Rolle, Rolle
dimanche 13 septembre 2026 · Temple de Rolle · Rolle
Informations pratiques
Concert – Choeur de la Bergerie – Temple de Rolle Dimanche 13 septembre, 17h00 Temple de Rolle District de Nyon
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T17:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
pas d’information
Temple de Rolle Rue du Temple Rolle 1180 District de Nyon Vaud
Le Temple de Rolle accueille le Choeur de la Bergerie lors d’un concert.
Office du Tourisme de Rolle
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