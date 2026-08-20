Blabla Bouqs Bibliothèque Antipode Rennes
mardi 3 novembre 2026 · Bibliothèque Antipode · Rennes
Informations pratiques
Blabla Bouqs Bibliothèque Antipode Rennes Mardi 3 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine
Découvertes et échanges autour d’une sélection de romans.
On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.
Adultes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-03T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-03T20:00:00.000+01:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70
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