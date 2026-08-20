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AGENDA · Rennes

Blabla Bouqs Bibliothèque Antipode Rennes

mardi 3 novembre 2026 · Bibliothèque Antipode · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Antipode
Adresse
75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Blabla Bouqs Bibliothèque Antipode Rennes Mardi 3 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Découvertes et échanges autour d’une sélection de romans.

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.
Adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-03T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-03T20:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70


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