Une nuit à Broadway Parc de Bréquigny Rennes Jeudi 20 août, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Concert – Piano, voix]

### En collaboration avec l’Opéra de Rennes

Au cœur du parc de Bréquigny, l’Opéra vous propose un concert piano-voix autour des comédies musicales et des classiques de Broadway. Ces grands airs seront interprétés par Amandine Ammirati (soprano), Kaëlig Boché (ténor) et Elisa Bellanger (piano).

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L’Opéra de Rennes s’attache à faire rayonner l’art lyrique et la musique classique au sein de son territoire tout en explorant de nouvelles formes artistiques. L’établissement s’illustre par sa volonté de sensibiliser les publics et propose une programmation variée mêlant opéra, concerts, danse et théâtre musical.

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-20T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-20T21:15:00.000+02:00

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Parc de Bréquigny 84 Rue d’Angleterre, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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