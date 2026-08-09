Blablabook junior Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
samedi 24 octobre 2026 · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Informations pratiques
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Blablabook junior
12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 16:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Un livre t’a plu, tu as adoré un film ? Viens en parler, partager tes goûts et échanger tes coups de cœur. De 6 à 10 ans. .
12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
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English : Blablabook junior
L’événement Blablabook junior Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles
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