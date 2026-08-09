Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Blablabook junior

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Un livre t’a plu, tu as adoré un film ? Viens en parler, partager tes goûts et échanger tes coups de cœur. De 6 à 10 ans. .

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Blablabook junior

L’événement Blablabook junior Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles