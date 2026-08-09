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AGENDA · Percy-en-Normandie

Blablabook Percy-en-Normandie

samedi 10 octobre 2026 · Percy-en-Normandie

Blablabook Percy-en-Normandie

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
6 rue Gustave Blouet
Ville
50410 Percy-en-Normandie
Département
Manche
Tarif

Percy-en-Normandie

Blablabook

6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Un livre vous a plu, vous avez adoré un film ? Venez en parler, partager vos goûts et échanger vos coups de cœur.   .

6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49  mediatheques@villedieuintercom.fr

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English : Blablabook

L’événement Blablabook Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles

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