Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Blablabook

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 18:30:00

fin : 2026-11-13 19:30:00

Date(s) :

2026-11-13

Un livre vous a plu, vous avez adoré un film ? Venez en parler, partager vos goûts et échanger vos coups de cœur. .

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Blablabook

L’événement Blablabook Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles