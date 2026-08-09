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Blablabook Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

vendredi 13 novembre 2026 · Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Blablabook Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
12 place des Halles
Ville
50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Département
Manche
Tarif

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Blablabook

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 18:30:00
fin : 2026-11-13 19:30:00

Date(s) :
2026-11-13

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12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91  mediatheques@villedieuintercom.fr

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L’événement Blablabook Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles

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