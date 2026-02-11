Black Eyed Peas | Festival Europavox 2026 Stade Marcel-Michelin Clermont-Ferrand

Black Eyed Peas | Festival Europavox 2026

Stade Marcel-Michelin 35 rue du Clos Four Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

-12 ans

Date :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Et si on prolongeait la fête pour célébrer nos 20 ans comme il se doit ?!

Rendez-vous le samedi 4 juillet 2026 au Stade Marcel-Michelin (que vous connaissez bien) pour accueillir le groupe mythique des Black Eyed Peas

.

Stade Marcel-Michelin 35 rue du Clos Four Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com

English :

Let’s extend the party and celebrate our 20th anniversary in style!

Join us on Saturday, July 4, 2026 at the Stade Marcel-Michelin (which you know so well) to welcome the legendary Black Eyed Peas

