ORLANE CHARLIE PALE – ORLANE – La Maroquinerie Paris

ORLANE CHARLIE PALE – ORLANE Début : 2026-01-07 à 19:30. Tarif : – euros.

Orlane parcourt les étapes d’une existence sur des sonorités mêlant la pop moderne, l’électro décomplexée et la chanson française à haute valeur ajoutée.Poétique, riche en métaphores et nourrie de littérature française, la plume d’Orlane séduit autant par sa fluidité que par sa profondeur. Orlane voit aussi des couleurs dans les sons et les mélodies. Cette particularité porte un nom : la synesthésie. C’est le fait d’associer naturellement deux sens. Certains mettent des odeurs ou des goûts sur les mots. Pour Orlane, ce sont les couleurs qui lui viennent à l’esprit.Cours de piano dès l’âge de huit ans, apprentissage à la guitare et aujourd’hui découverte du saxophone. Orlane est une musicienne accomplie dont la créativité s’exprime également sur scène et dans ses clips qui viennent souligner avec onirisme son propos. Fraîchement diplômée avec mention en médecine, Orlane a pris la décision audacieuse de privilégier le rythme de son cœur à celui des stéthoscopes.Après un premier EP “Prisme” très remarqué, Orlane prépare actuellement son premier album prévu pour mai 2025 avec la collaboration de figures de la scène pop francophone.Aucun vestiaire sur placeSuite à la réalisation de travaux d’accessibilité, La Maroquinerie est désormais autorisée à accueillir des UFR (Utilisateurs de Fauteuils Roulants). Merci de contacter la salle au 01.40.33.35.05 ou par mail à infos(at)lamaroquinerie.fr avant d’acheter vos places de concert.

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La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75