Blâmont : un quartier à l’ombre du château : premiers résultats de la fouille archéologique de l’ancien collège, Hôtel de ville de Blâmont, Blâmont

Informations pratiques

Blâmont : un quartier à l’ombre du château : premiers résultats de la fouille archéologique de l’ancien collège Samedi 19 septembre, 17h30 Hôtel de ville de Blâmont Meurthe-et-Moselle

Contribution volontaire ; prévoir des chaussures fermées, le terrain étant irrégulier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Cette conférence viendra conclure la journée festive du 19 septembre à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Hôtel de ville de Blâmont place de l’hôtel de ville, Blâmont Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 76 28 28 https://www.blamont.fr/ Mairie de la commune de Blâmont Par la place de l’Hôtel de ville

Cette conférence viendra conclure cette journée festive à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

© Ronald Schwerdtner, Inrap