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Blâmont : un quartier à l’ombre du château : premiers résultats de la fouille archéologique de l’ancien collège, Hôtel de ville de Blâmont, Blâmont

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Blâmont · Blâmont

Blâmont : un quartier à l’ombre du château : premiers résultats de la fouille archéologique de l’ancien collège, Hôtel de ville de Blâmont, Blâmont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Blâmont
Adresse
place de l'hôtel de ville, Blâmont
Ville
54450 Blâmont
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
Contribution volontaire ; prévoir des chaussures fermées, le terrain étant irrégulier.

Blâmont : un quartier à l’ombre du château : premiers résultats de la fouille archéologique de l’ancien collège Samedi 19 septembre, 17h30 Hôtel de ville de Blâmont Meurthe-et-Moselle

Contribution volontaire ; prévoir des chaussures fermées, le terrain étant irrégulier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Cette conférence viendra conclure la journée festive du 19 septembre à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Hôtel de ville de Blâmont place de l’hôtel de ville, Blâmont Blâmont 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 76 28 28 https://www.blamont.fr/ Mairie de la commune de Blâmont Par la place de l’Hôtel de ville
Cette conférence viendra conclure cette journée festive à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

© Ronald Schwerdtner, Inrap

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