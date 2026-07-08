BLANDINE LEHOUT SALLE HORIZON Muret
jeudi 25 novembre 2027 · SALLE HORIZON · Muret
Informations pratiques
Muret
BLANDINE LEHOUT
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne
Tarif : 36 – 36 – 39 EUR
36
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-11-25
fin : 2027-11-25
Date(s) :
2027-11-25
Blandine, c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande… Jeune maman, elle revendique l’image de la femme imparfaite.
Ce qu’elle défend sur scène, c’est la vie, la vraie, sans filtre, sans retouche. Voir Blandine sur scène, c’est comme être dans le salon de votre pote qui monopolise, certes, un peu l’attention mais avec qui on passe les meilleures soirées (inutile de préciser qui a écrit ce pitch).
Elle passe en revue sa vie de couple et les difficultés des jeunes parents, parle des enfants moches, de savoir faire le deuil de sa vie d’avant, des pulsions criminelles que l’on peut avoir pour les moralisateurs, ou pour son propre conjoint, de son rapport à la nourriture, de son double menton…
Bref, Blandine livre un spectacle décomplexant, bourré d’autodérision, d’un peu cynisme et de vannes percutantes. 36 .
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13
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English :
Blandine is the kind of friend you’d like to have in your gang? As a young mother, she’s proud of the image of the imperfect woman.
L’événement BLANDINE LEHOUT Muret a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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