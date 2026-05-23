Blaye

Blaye en état d’art Dimanche 14 Juin

1 Place de la Citadelle Blaye Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 20:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Clôture du festival Dimanche 14 juin

Pour cette dernière journée de Blaye en Etat d’Art, profitez de l’ouverture complète des expositions de 11h à 19h dans la citadelle et le centre-ville. Rencontrez les artistes et découvrez leurs univers au fil d’un parcours artistique accessible gratuitement.

Un petit train gratuit circule également de 14h à 19h pour vous accompagner entre les différents lieux d’exposition.

De 11h à 12h, au couvent des Minimes, assistez à la conférence Art invisible, nature visible ? animée par l’artiste Julien Isore. A travers une réflexion mêlant art, vivant et nature, cette rencontre propose un regard sensible et engagé sur notre rapport au monde contemporain.

La 6e édition du festival se clôturera à 20h30 à la Villa Rose avec le Closing Party, un dernier moment festif et convivial pour célébrer ensemble cette aventure artistique. .

1 Place de la Citadelle Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 blayevilladesarts@gmail.com

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English : Blaye en état d’art Dimanche 14 Juin

L’événement Blaye en état d’art Dimanche 14 Juin Blaye a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Blaye